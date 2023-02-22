В областном акимате прошла коллегия управления здравоохранения

В Петропавловске прошла ежегодная коллегия областного управления здравоохранения. Совещание началось с обсуждения самого актуального для этой сферы вопроса. Глава профильного ведомства Кумар Кусемисов рассказал о существующей нехватке медицинских кадров. Региону нужны 157 врачей, 39 из них — в сельскую местность. Дефицит средних медработников на сегодня составляет 79 человек. Острее всего североказахстанцы ощущают нехватку акушеров-гинекологов, врачей общей практики, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов, хирургов, педиатров и терапевтов.



КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В 2022 году за счет средств местного бюджета подъемные пособия выделены 126 врачам на общую сумму 232 млн тенге. За счет внебюджетных средств медорганизаций выделены подъемные пособия в размере от 1 до 3 млн тенге 80 молодым специалистам, прибывшим в город, и 9 специалистам, прибывшим в село. Бюджетные кредиты в рамках республиканского бюджета по программе «С дипломом в село» выделены 6 врачам, 33 средним медработникам, подъемные пособия получили 23 выпускника вузов и 13 средних медработников.

По словам Кумара Кусемисова, размер подъемных пособий может увеличиться. Глава облздрава объяснил, что соответствующий проект рассматривают в маслихате. Если изменения вступят в силу, то узкие специалисты, например, которые приедут работать в город, смогут получить подъемные в размере 2,5 млн тенге. На миллион больше выделят тем из них, кто трудоустроится в селе. Кроме того, за счет средств местного бюджета выделены средства на обучение и подготовку 60 специалистов по остро востребованным специальностям.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Эффективность этой работы должна быть на контроле как у вас, так и у руководителей соответствующих медицинских учреждений.

Североказахстанцы должны заметить позитивные изменения в их работе, отметил заместитель главы региона.

Предполагается, что уже в этом году завершится строительство поликлиник на 250 посещений в микрорайонах «Жас оркен» и «Береке». По словам Кумара Кусемисова , такой же объект здравоохранения в 2023-м начнут возводить в селе Кишкенеколь Уалихановского района. В Тайыншинском районе начнется модернизация и ремонт больницы. В сумме на эти цели вложат больше миллиарда тенге. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построят 46 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. 9 таких объектов в селах области начнут возводить в этом году. Чем больше здравниц, тем лучше. Важно, чтобы в них пациентам оказывали качественные услуги. С этим не все гладко. И.о. областного департамента медицинского и фармацевтического контроля рассказала, что в адрес ведомства в 2022 году поступало много жалоб и обращений, связанных с качеством медуслуг. По итогам проверок выявили 352 разных нарушения в учреждениях здравоохранения.

АЙГУЛЬ ТАКЕЕВА, и.о. руководителя департамента медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по СКО:

— Незаконная медицинская деятельность, а именно отсутствие сертификата специалиста в 4-х медорганизациях по одному факту. Несоблюдение стандарта организации акушерско-гинекологической помощи, слабая преемственность между лечащими врачами, завотделениями, непроведение консилиумов по определению тактики лечения пациентов в двух медицинских организациях. Длительное обследование онкопациента, отсутствие онко. Настороженности со стороны врачей онкологов, что привело к поздней диагностике заболевания в трех медорганизациях. Несоблюдение стандарта анестезиологической и реаниматологической помощи в части не привлечения медавиации и профильных специалистов для консультации, недооценка тяжести состояния в 4 медорганизациях.

Проверки фармацевтической деятельности тоже проводились. Всего их было 69. Их итогом, по словам Айгуль Такеевой, стали 10 административных протоколов почти на 2,5 млн тенге. Даурен Жандарбек рассказал, что в областной акимат поступило 744 обращения от североказахстанцев, связанных с предоставленными медицинскими услугами. Заместитель акима области напомнил, что в каждом учреждении здравоохранения должны быть кабинеты поддержки пациентов.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Я давал поручение и сейчас даю, чтобы эти кабинеты, так как не все знают, где они находятся, спустили на первый этаж. Они должны быть возле ресепшена, приемного покоя, четко определены названия. Каждый пациент должен знать, что есть такой кабинет, куда можно обратиться и решить проблемы.

Несколько из них озвучил в своем докладе директор многопрофильной детской областной больницы Нурлан Айманов. Речь идёт о снижении рождаемости, о причинах младенческой смертности.

НУРЛАН АЙМАНОВ, директор многопрофильной детской областной больницы:

— В 2018 году 7184 ребенка родилось, в 2022 — 5848 детей. В сравнении с 2021 годом у нас снизилась рождаемость на 702 ребенка. Детально остановимся на показателях младенческой смертности. 66 случаев в прошлом году, в 2021 году — 76 случаев. Если смотреть по структуре младенческой смертности, на первом месте у нас остаются болезни, возникающие в перинатальный период.

Это связано с тем, что далеко не все супружеские пары готовятся к тому, чтобы стать родителями. Некоторые женщины поздно встают на учёт, а еще не занимаются лечением хронических заболеваний перед беременностью. Он добавил, что в области остается низкой осведомленность населения о правилах ведения здорового образа жизни.

Дарья Пышмынцева