СКО заняла 1 место в стране по выращиванию маслички

Пятую часть всего казахстанского зерна в прошлом году вырастили в СКО. Площадь сельскохозяйственных культур в нашей области составила 4 млн 360 тысяч га. Большую часть, а именно 3 млн га, составили зерновые и зернобобовые.



МАРАЛ НУРЖАУПОВА, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики по СКО:

— Валовой сбор зерновых культур увеличился на 30,7% по сравнению с 2021 годом и составил 4,5 млн тонн в весе после доработки. Из них 79% приходится на пшеницу и 14,4% на ячмень. 77% зерна выращивается сельскохозяйственными предприятиями. Остальное — крестьянскими и фермерскими хозяйствами.

Больше всего зерна по объему собрали в районе имени Г.Мусрепова и в Тайыншинском. А средняя урожайность зерновых и бобовых по области составила 14,7 ц/га. Лидирует по этому показателю Мамлютский район — 21,2 ц/га, следом идут Кызылжарский, Жамбылский, Есильский районы. Наблюдается рост и по масличным культурам. Собрали 737 тысяч тонн, что на 12% больше прошлогоднего показателя. 62% приходится на лён.

МАРАЛ НУРЖАУПОВА, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики по СКО:

— Северо-Казахстанская область занимает 1 место в республике по выращиванию масличных культур — 24% от республиканского объема. Урожайность масличных культур составила 8,3 ц/га. Самая высокая урожайность масличных культур сложилась в Мамлютском районе — 12,7 ц/га, Кызылжарском — 11,5, Жамбылском — 11,1, Есильском — 11 ц/га.

А вот валовой сбор овощей уменьшился на 9% и составил 170 тысяч тонн. Снижение наблюдается и по картофелю на 15%. Зато в животноводстве рост по большинству показателей.

МАРАЛ НУРЖАУПОВА, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики по СКО:

— За 12 месяцев 2022 года надоено молока больше на 2% или 647,8 тысяч тонн, произведено яиц — на 27,6% и 705,7 млн штук, реализовано на убой скота и птицы в живом весе на 4,9% и 110,7 тысяч тонн. На сегодня по производству яиц птицефабриками Северо-Казахстанская область занимает 3 место в республике.

На птицефабриках полностью восстановили поголовье после вспышки птичьего гриппа. Она произошла в 2020 году. Общий валовой выпуск продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 1 трлн 117 млрд тенге. По темпу роста область занимает 4 место в республике.

Айгерим Хамзина



