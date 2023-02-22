Премьер-Министр РК поручил выбрать оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов до первого мая

Алихан Смаилов, премьер-министр РК:

Мы уже давно говорим о необходимости газификации всех регионов страны. В этой связи Главой государства было поручено выбрать оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны. Население этих регионов ждет газ, а у Министерства энергетики и АО «НК «QazaqGaz» до сих пор нет полного внятного ответа – по какому варианту нам идти. Пора уже, наконец, определиться и поставить точку в этом вопросе.

Премьер-Министр подчеркнул, что окончательное решение необходимо подготовить в срок до 1 мая. Также Алихан Смаилов добавил, что не менее важным вопросом является износ газовых сетей, который составляет порядка 60%, что требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации. Поэтому контроль со стороны министерств энергетики и акимов должен быть постоянным, а вопросы модернизации и своевременного ремонта газовой инфраструктуры – приоритетными, резюмировал глава Кабмина.