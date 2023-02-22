Повышенная травмоопасность из-за гололёда наблюдается в СКО

«Шёл, упал, очнулся — гипс». Фраза из известного кинофильма в эти дни для североказахстанцев актуальна как никогда. На 22 февраля к часу дня с различными ушибами и переломами в травмпункт поступило 34 человека, пятерых госпитализировали.

ЕКАТЕРИНА БЕЛОУСОВА, пресс-секретарь многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— В основном люди обращаются с переломами верхних и нижних конечностей. Есть и ушибы грудной клетки. Врачи работают в обычном режиме. Как всегда. Но нагрузка, конечно же, большая. В коридорах пациентов очень много, очереди. Помощь оказывать будут всем. За прошлый день у нас поступило 32 человека.

Улицы, конечно, посыпают реагентами, но не все. Многие тротуары и дворы остаются зоной повышенной опасности. Коммунальщики начали работу в 5 утра. На данным момент на свои маршруты вышли 40 единиц спецтехники.

ЭЛЬМИРА САДВАКАСОВА, пресс-секретарь акимата г.Петропавловска:

— В первую очередь были подсыпаны подъёмы и мост в посёлках Заречном, Рабочем, Подгорой и в микрорайоне «Жас Оркен». После приступили к подсыпке песко-соляной смесью автомагистралей, улиц, тротуаров. На данный момент работа продолжается. Стоит отметить, что подсыпать песко-соляной смесью и реагентами не предоставлялось возможным сделать это раньше, т.к. осадки значительно снижают действие реагента.

На столбиках термометра продолжает держаться температура выше нуля, местами мелкий дождь. Несмотря на тёплую погоду, людей на улице особо не встретишь. А те, кто рискнул выйти из дома, идут не торопясь.

— У природы нет плохой погоды! Ну, что теперь поделаешь! Надеемся, что вовремя сконцентрируются наши коммунальные службы и приведут в порядок улицы и тротуары.

— Зима в этом году очень тёплая. И весна, смотрю, наступила рано. Гололёд, идёт дождик. Да, ходить тяжеловато. Но, что поделать, такая природа.

Североказахстанцы, конечно, не унывают. Наш климат всегда был непредсказуем. Поэтому специалисты рекомендуют в период гололёда быть осторожными, носить удобную обувь, особенно внимательными быть на дорогах.



Диана Салихова