В школах прошли единые родительские собрания с участием полицейских

Полицейские проводят встречи с родителями школьников и напоминают им об ответственности, предусмотренной за уголовные и административные правонарушения. С начала года стражи порядка задержали более 100 детей в ночное время суток вне дома без законных представителей.

ЛИДИЯ СУЛТАНГЕЛЬДИНОВА, старший инспектор ювенальной полиции:

— Сегодня в школе № 32 на общешкольном родительском собрании с родителями была проведена беседа, направленная на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, где родителям были разъяснены главные статьи административного кодекса, которые непосредственно используются при ежедневных рейдах.

Говорили на встрече также о профилактике подростковой наркомании, буллинге. Перед родителями выступили психологи. По словам специалистов, почти всегда можно заметить необъяснимые изменения в поведении детей. Очень важно добиваться их доверия, а при необходимости не бояться обратиться за профессиональной помощью.

НАТАЛЬЯ БУКАТОВА, директор СШ № 32:

— Родители заинтересованы, и они знают, что это ответственно, что может наступить наказание для их ребёнка. Может быть, они считают это просто шалостью, а это уже правонарушение. И для нас важны такие мероприятия.

Обсуждались и вопросы школьной безопасности — переход к услугам профессиональных охранников, расширение видеонаблюдения и другие аспекты. Для родителей единое собрание стало хорошей возможностью получить ответы на все интересующие вопросы детской безопасности.

Камилла Карим