Микрофинансовые организации Казахстана обяжут информировать клиентов о реальной стоимости кредита

В Казахстане планируют обязать организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, указывать ставки вознаграждения в достоверном исчислении.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях»:

В целях выработки единых подходов на рынке потребительского кредитования, считаем необходимым внести в КоАП норму об обязанности организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, (далее – ООМФД) указывать ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) при распространении информации о величинах вознаграждения по микрокредитам, в том числе ее публикации.

В законопроекте поясняется, что такое требование позволит потенциальным заемщикам объективно анализировать условия предоставления займа до заключения договора и поможет избежать проблемных ситуаций в будущем.