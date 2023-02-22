Детские сады, школы и ФОК построят в Петропавловске

Глава региона Айдарбек Сапаров проинспектировал строительные площадки Петропавловска и ознакомился с новыми проектами по возведению социальных объектов. В микрорайоне «Жас өркен» после сноса старых домов начнется строительство детского сада и школы. Также определены земельные участки под строительство коррекционный школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада и общеобразовательной школы в микрорайоне «Береке». Аким области поручил профильным ведомствам завершить в срок все подготовительные работы и весной приступить к строительству соцобъектов.

Алишер Ашимов

