Аграрии СКО будут использовать холодостойкое дизельное топливо

В этом году североказахстанские аграрии даже при низкой температуре воздуха смогут вывезти свою технику на поле и начать весенне-полевые работы. Холодостойкое дизельное топливо поставят в СКО из Павлодара. Ранее местные аграрии использовали атырауское дизтопливо,но оно быстро замерзало. С этой проблемой они обратились в антикоррупционную службу. Предложение ведомства уже одобрили в министерстве энергетики страны.

АЙДОС ЖУНУСОВ, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— На весенне-полевые работы с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода будет поставлено около 70% запланированного дизельного топлива. Оно не замерзает до минус 15 градусов.

Анастасия Кузнецова