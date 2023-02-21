В копилке — золото и серебро: в Петропавловске чествовали Михаила Литвина

Так сегодня встречают североказахстанского легкоатлета Михаила Литвина во Дворце спорта. На Х Чемпионате Азии, который проходил в Астане с 10 по 12 февраля, Михаил Литвин занял второе место в личном виде на 400 метров и первое место в эстафете 4*400 метров. Поздравляют Михаила ветераны спорта, болельщики, руководитель управления физической культуры и спорта СКО.

За автографами выстроилась целая очередь из юных спортсменов. Для них встретиться с чемпионом — большая честь.

БАТЫРХАН САМАТУЛЫ:

— Я счастлив, радостный, что Михаил Литвин приехал к нам во Дворец спорта, где занимался. Я попросил, чтобы он расписался. Три года я уже занимаюсь борьбой. Я хочу стать чемпионом!

Сам же Михаил Литвин итогами зимнего сезона доволен.

МИХАИЛ ЛИТВИН, чемпион Азии:

— Две медали — это хороший результат. Особенно, одно первое и мы также установили рекорд Казахстана в эстафете 4*400 метров. Немножко не хватило в личном виде. Две недели перед стартом вылетели из тренировочного процесса. Хочу сказать большое спасибо нашей области, руководство очень поддержало нас к этому зимнему сезону.

Сейчас в планах немножко отдохнуть, говорит спортсмен. Потом — сбор в Киргизию, где будут готовиться к летнему сезону, дальше чемпионат Азии в Тайланде, чемпионат мира. Личный тренер Михаила Александр Окованцев своим подопечным доволен. Работают вместе больше 10 лет. Есть талант, возможности, а самое главное — характер.

АЛЕКСАНДР ОКОВАНЦЕВ, личный тренер Михаила Литвина:

— Он очень не любит проигрывать. Первый старт, когда он проиграл, он снял шиповки и бросил их. Я сказал, больше так не делай. Не научишься побеждать, если не научишься проигрывать. Все, с того времени мы идем вместе. Вместе ставим задачи, вместе их выполняем.

Напомним, Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях собрал более 500 ведущих атлетов континента. В составе сборной РК выступили 69 спортсменов. В итоге наша страна заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 12 медалей.

Анастасия Кузнецова