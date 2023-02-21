Тело мужчины нашли под снегом в районе им. Г. Мусрепова

Тело замёрзшего в снегу мужчины нашли в районе им. Г. Мусрепова, сообщает пресс-служба департамента полиции.19 февраля около 14:00 он вышел со станции Янко Айыртауского района в направлении села Жанасу района им. Г.Мусрепова, но дома его так и не дождались. Его искали полицейские, спасатели, волонтёры, местные жители. Днем 20 февраля поисковые работы завершились в 3 км от села Жанасу. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Проводится процессуальная проверка.

Камилла Карим