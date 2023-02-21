На станции «Петропавловск», транспортирующей дизтопливо из России, завершили масштабную модернизацию

Расположенная на окраине города Петропавловска линейная производственно-диспетчерская станция «Петропавловск» осуществляет транспортировку дизельного топлива по трубопроводу и его налив в цистерны. Станция входит в структуру российской компании «Транснефть», которая в этом году отмечает 30-летие с момента создания. В канун юбилея на станции «Петропавловск» завершились масштабные работы по модернизации оборудования. Были реконструированы 2 резервуара, каждый из которых вмещает по 5 тысяч кубических метров дизельного топлива. Этого достаточно, чтобы заправить несколько десятков тысяч автомобилей.

Главная задача при реконструкции — обеспечение максимальной надежности. От коррозии внутреннюю и внешнюю поверхность резервуаров предохраняет специальное покрытие. Защитный экран предотвращает попадание нефтепродуктов в почву. И конечно, резервуары подключены к автоматической системе пожаротушения. Они прослужат не менее полувека, а межремонтный интервал составляет 20 лет.

Сергей ВАНЬКОВСКИЙ, начальник ЛПДС «Петропавловск» АО «Транснефть — Урал»:

— На территории ЛПДС «Петропавловск» эксплуатируются 9 резервуаров РВС-5000, из которых 5 резервуаров введены в эксплуатацию в 2021-2022 годах.

Станция «Петропавловск» — одно из старейших предприятий нашего города. Первый налив нефтепродуктов произвели здесь почти 70 лет назад — в декабре 1953-го.

Сергей ВАНЬКОВСКИЙ, начальник ЛПДС «Петропавловск» АО «Транснефть — Урал»:

— Единственная в Акционерном обществе «Транснефть — Урал» железнодорожная эстакада эксплуатируется на ЛПДС «Петропавловск», где ежесуточно производится налив нефтепродуктов для потребителей Средней и Центральной Азии.

На эстакаду цистерны подаются по железнодорожной ветке. Недавно она также была капитально отремонтирована. Особое внимание при этом уделили защите от электростатического заряда. Были заменены заземляющие устройства, благодаря которым процесс наполнения цистерн полностью безопасен. В последние несколько лет оснащение станции поднялось на новый уровень благодаря инновационному оборудованию и передовым технологиям. Например, внедрение Единой лабораторной информационной системы значительно повысило эффективность контроля качества нефтепродуктов. Планомерная и методичная замена оборудования повышает эффективность работы станции «Петропавловск». Модернизация производственной инфраструктуры будет продолжаться.

Алишер Ашимов