Как получить грант для своего бизнеса?

Бесплатно получить помощь юриста, бухгалтера или маркетолога можно в Палате предпринимателей. Такие услуги здесь оказывают тем, кто в бизнесе давно, и тем, кто только собирается открыть свое дело. Последние часто обращаются с вопросами по грантам.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:



— На сегодня в рамках нацпроекта существует 2 вида грантового финансирования. Это до 400 МРП, это 1 млн 380 тысяч тенге, а также до 5 млн тенге. По грантовому финансированию до 400 МРП участвуют безработные лица, а также предприниматели со сроком регистрации до 3 лет. Получить грант могут лица социально уязвимых слоев населения. Отраслевых ограничений нет.

А вот претенденты на грант до 5 млн тенге должны представить инновационный проект. Всем желающим помогут в Палате предпринимателей. Ответят на вопросы и даже подскажут, как составить бизнес-план.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— Вчера к нам обратилась девушка, воспитывающая ребенка-инвалида. У неё возникли проблемы по составлению бизнес-плана. Наш маркетолог помог составить ей бизнес-план, разъяснил по расходной части, по прибыли. Теперь она может подавать документы через портал и претендовать на грант.

С начала года в областной Палате предпринимателей оказали 700 услуг, помогли 200 бизнесменам. В январе востребована была консультация бухгалтера. Начало года — время сдавать налоговую отчетность. А в прошлом году было оказано 9 тысяч услуг, консультацию получили 2,5 тысячи клиентов. Благодаря этому 250 североказахстанцев смогли открыть свое дело. Бизнесмены области получили финансовую поддержку на 2 млрд тенге.

Айгерим Хамзина