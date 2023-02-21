Более 100 человек эвакуировали из общежития «Восход» во время пожара

Пожар в общежитии «Восход» случился в прошлую субботу. Эвакуировали 107 человек, из них 13 детей. Возгорание произошло почти в 13.00 дня в комнате на втором этаже. Работники «Коммунхоза» до прибытия спасателей эвакуировали с помощью погрузчика хозяина комнаты. Площадь пожара составила 20 кв м. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Всего на территории области произошло 74 пожара с начала этого года.



ОЛЖАС ЖУНУС, начальник оперативного управления силами и средствами ДЧС СКО:

— Из них 55 приходятся на жилой сектор. Личным составом подразделений при ликвидации пожаров было спасено 7 человек. В целом, по сравнению с прошлым годом у нас наблюдается увеличение количества пожаров.

Наиболее частые причины возгораний, говорят спасатели, это неосторожное обращение с огнём, неправильное использование электрооборудования, в том числе на автотранспорте, и нарушение правил использования отопительных печей, алкоголь. Так, в Аккайынском районе при пожаре погиб 57-летний мужчина. Как выяснилось, он был в состоянии опьянения и не смог самостоятельно выйти из горящего дома.

ЕРЖАН ШАРИПОВ, начальник отдела по ЧС Аккайынского района:

— По причине розжига отопительной печи портативным газовым баллончиком, из-за хлопка газовоздушной смеси, человек получил ожоги 3 степени на 50% тела. Был доставлен в районную больницу, где не приходя в сознание, на следующий день скончался.

Говорили на брифинге и о готовности к паводку.

САКЕН АГЗАМОВ, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО:

— Исходя из гидрологического прогноза и проведенным снегомерным маршрутам, объёмы влагозапасов в бассейне реки Есиль на этот год составляют 4,4 млрд куб.м. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Взято на учёт 85 населенных пунктов, подверженных паводкам. Это от подъёма уровня рек — 30 населенных пунктов, от переполнения и разлива озёр — 13 и талых поверхностных вод — 42.

Для оперативного реагирования создана группа. В её состав вошли почти 500 человек. Задействуют на случай ЧС 134 единицы техники. Спасатели отмечают укрепление материально-технической базы за последнее время. Имеется 10 высокопроходимых вахтовок, 5 болотоходов-вездеходов, 7 плавательных средств, 82 мотопомпы.

Диана Салихова