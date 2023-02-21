556 североказахстанцев представили свои кандидатуры для участия в выборах 19 марта

Северо-Казахстанскую область посетил Константин Петров. В областной библиотеке им. Сабита Муканова заместитель председателя центризбиркома провёл семинар-совещание. На повестке дня — предстоящие внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ, заместитель председателя ЦИК РК:

— Эта кампания впервые идёт по смешанной системе, где мы избираем часть депутатов на основе конкурентности партий и часть депутатов на основе конкурентности мажоритарных кандидатов. Беспрецедентная активность. Соответственно, очень повышенная нагрузка.

Всего зарегистрировались 14 207 кандидатов. Из них 556 — североказахстанцы. Самый молодой кандидат — 2000 года рождения, самый старший — 1947-го. По словам членов областной избирательной комиссии, на один мандат претендуют более 3 человек.

САГЫНДЫК МАУГАЗИН, член избирательной комиссии СКО:

— В СКО по одномандатному избирательному округу №24 депутатов Мажилиса Парламента РК — 13 кандидатов. По 15 одномандатным округам в маслихат СКО зарегистрировано 53 кандидата. Столько же в городской маслихат. Также в районные маслихаты по 145 округам зарегистрированы 450 кандидатов. Все этапы выдвижения прошли согласно законодательству. Никаких нарушений не наблюдалось.

Кроме того, 6 партий выдвинули партийные списки. В них вошли 65 кандидатов. Большая часть из них — мужчины. Напомню, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней пройдут 19 марта.

Алишер Ашимов