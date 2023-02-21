1360 детей-сирот не смогли получить арендное жильё

Борцы с коррупцией выявили около полутора тысяч бесконтрольных квартир. Они состояли на балансе горакимата и неправомерно сдавались в аренду, то есть, процесс распределения не отвечал требованиям закона. Соответственно, нарушался порядок очерёдности.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— За эту работу отвечали лица, которые не обладали государственными полномочиями. На момент начала внешнего анализа коррупционных рисков в акимате отсутствовали документы на 1,5 тысячи квартир. Акимат даже не знал о их существовании. Полностью проводится анализ по всем этим квартирам. Оплата за аренду не производилась. Сейчас будет вносится уведомление о взыскании и приниматься меры по выселению лиц, которые незаконно проживают там, и распределению тех, кто стоял в очереди.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Так, из списка нуждающихся по непонятным причинам исключили более 1300 детей-сирот. Вместо них арендное жилье получили лица, которые вовсе не стояли в очереди на получение заветных квадратных метров. Эти факты антикоррупционная служба выявила своевременно. Благодаря им ключи от новых квартир уже получили 2 семьи, которые состояли в очереди более 15 лет.

Рассказал Сергей Перов и о нарушениях в сфере строительства. 5 млрд тенге неэффективно расходовал горакимат за последние 3 года. Выделенный бюджет использовали на «щебенование» дорог.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Проведение этих работ не требовало ПСД, технического надзора. Соответственно, оставалось польностью безнадзорным и фактически при эксплуатации дорожного полотна через 1-2 года ничего не оставалось. У нас даже расследуются ряд уголовных дел, связанных с хищениями. В этой связи совместно с акиматом на диалоговой площадке принято решение исключить этот вид работ и заменить на асфальтирование.

Так, в порядок приведут 17 улиц областного центра. На эти цели выделили 4 млрд тенге. Особое внимание — предупреждению искусственного завышения стоимости товаров, которые находятся на стадии планирования. В 2022 году борцы с коррупцией выявили 96 фактов завышения цен. Меры по их снижению приняты.

Алишер Ашимов