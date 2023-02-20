Мониторинговая группа проинспектировала цены в супермаркетах Петропавловска

Репчатый лук по 105 тенге, картофель — 110 тенге, капуста — 85 тенге. По такой цене реализуют продукцию стабфонда в супермаркетах и магазинах Петропавловска, а также районах области. Всего 22 наименования продукции. Три раза в неделю товары поставляют в супермаркеты города, во вторник и четверг они отправляются в районы и магазины у дома. Сегодня мониторинговая группа проинспектировала цены на социально значимые продукты в супермаркете «Семейный».

РОЗА ТАСТАМБЕКОВА, директор департамента по организации работ стабилизационного фонда АО СПК «Солтүстік»:

— По поручению акима области мы на еженедельной основе 3-4 раза в неделю проводим мониторинг цен в магазинах супермаркетах Петропавловска. Мониторят управление предпринимательств, городской акимат и стабилизационный фонд.

Торговая сеть «Семейный» со стабилизационным фондом АО СПК «Солтүстік» — давние партнёры. Цены здесь не завышают. Продукция стабфонда пользуется большим спросом у посетителей. Нарасхват здесь охлажденная куриная продукция. Например, окорочок, который стабфонд оптом закупает у производителя за 932 тенге, здесь реализуется по 950 тенге. Голень в супермаркете стоит 1280 тенге, а бедро можно приобрести за 1240 тенге. Также обстоят дела и с рисом. На вид продукция одинаковая, но в этой колбе он по 492 тенге, а из стабфонда — 335 тенге.

ОКСАНА ЧЕПКИНА, заместитель директора торговой сети «Семейный»:

— Мы делаем заявки и получаем в определенные дни продукты. И мы можем просчитать, чтобы этих продуктов хватало на определенное время. Картошку привозят, изъянов нет, а цена всего 110. Лук перебранный стоит 105 тенге, цена очень хорошая. Вообще вся продукция « Солтүстік» пользуется большим спросом.

Свою продукцию стабфонд поставляет в 30 магазинов и супермаркетов города. Есть 7 своих точек. Одна из них — на коммунальном рынке. Сегодня здесь выстроилась немаленькая очередь за продуктами по заманчивой цене. Есть лук, капуста, морковь, яйца, крупы и многое другое. Мониторинговая группа нарушений не отметила. Татьяна Тукачева сегодня приобрела десяток яиц, подсолнечное масло и пару куриных бедер. За все вышло 1915 тенге.

ТАТЬЯНА ТУКАЧЕВА, жительница г.Петропавловска:

— В основном я покупаю яички, масло, крупы, сахар, лук, картошку. Все устраивает. Цены очень доступные, продукция очень хорошая. Я получаю пенсию 90 тысяч, для меня это очень хорошо.

А это супермаркет «Айсберг». Мониторинговая группа здесь также проверила цены и поинтересовалась мнением покупателей о качестве продукции и их стоимости.

— Меня все устраивает, очень хорошая продукция. Раз в неделю закупаюсь. Закупаю картошку, капусту, морковь, лук. Все устраивает и цены устраивают.

Группа из представителей управления предпринимательства, СПК «Солтүстік» и отдела предпринимательства организована акиматом города по поручению акима области. Мониторинг в пунктах торговли проводится на еженедельной основе.

Анастасия Кузнецова

