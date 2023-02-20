«Человек труда!»: о важности своей профессии рассказала учитель Бостандыкской школы А. Сарбасова

Таких педагогов, как Айгуль Сарбасова, называют учителем с большой буквы. Свою трудовую деятельность она начала в селе Трудовом Кызылжарского района в 1984-м году. А с 1990 года воспитывает будущее поколение в Бостандыкской средней школе. 10 лет она была здесь завучем, 20 лет — директором, сейчас вернулась к преподаванию своего предмета — русского языка и литературы.

АЙГУЛЬ САРБАСОВА, учитель русского языка и литературы Бостандыкской СШ, Мамлютский район:

— За время своей работы я только могу с большой гордостью и любовью, уважением говорить о своем родном коллективе, об учениках. За 18 лет ЕНТ мои ученики три года подряд входили в 100 лучших школ страны. Ежегодно наши выпускники становятся обладателями знака «Алтын белгі» и красного аттестата. Это результат многолетнего труда нашего коллектива. Где бы ты ни работал, в городе или селе, нужно с уважением относиться к своей работе. В нашей школе до фанатизма преданы своему делу учителя.

Успех школы, её учеников начинается с внутренней атмосферы — сплоченности, дружелюбия, ответственности и любви. С теплом отзываются об Айгуль Киунарбековне её коллеги.

ГУЛЬЖАН МАНТАЕВА, библиотекарь Бостандыкской средней школы, Мамлютский район:

— Если говорить о характере Айгуль Киунарбековны, то она общительная, отзывчивая. Очень любит свою работу. Также она активна и в общественной жизни. Школа и село связаны друг с другом. Не будет школы, не будет село таким развитым.

Это понимают и теперь уже взрослые ученики Айгуль Сарбасовой. Санжар Сабыр решил пойти по стопам своего наставника. Некоторые ученики Бостандыкской школы покоряют заграницу, а некоторые, как Санжар, решают вернуться в свое родное село и продолжить ремесло учителя.

САНЖАР САБЫР, учитель Бостандыкской средней школы, Мамлютский район:

— Самая большая поддержка была от Айгуль Киунарбековны, когда она меня учила. Она требовательна как к учителям, так и к ученикам. Благодаря её настрою мы всегда правильно проживали и взлеты, и падения. Наша школа входит в число лучших. Это, в первую очередь, благодаря Айгуль Киунарбековне.

Сегодня в разных уголках страны работают педагогами более 30 учеников Айгуль Сарбасовой. Айгуль Киунарбековна награждена почетными грамотами министерства образования и науки РК, грамотами от ОО «Профсоюз работников образования и науки СКО», премией акима области в номинации «20 лучших школ по итогам ЕНТ», а также нагрудным знаком Ы. Алтынсарина.

Анастасия Кузнецова