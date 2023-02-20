Более 32 тысяч казахстанцев вложились в финпирамиды в 2022 году

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что за 2022 год установили свыше 32 тысяч вкладчиков в финансовые пирамиды. При этом из них только 1,3 тыс человек признаны потерпевшими. В 2021 году количество потерпевших по оконченным делам составило свыше 2,2 тыс человек. В 2022 году в Казахстане ликвидировано 29 финансовых пирамид, по фактам их создания зарегистрировано 72 досудебных расследования, что в несколько раз больше по сравнению с 2021 годом. В 2022-м ущерб по завершенным делам оценили в 5,7 млрд тенге. Тогда как в 2021 году его объем был 3,7 млрд тенге. Всего за два года осудили 26 человек по 16 уголовным делам за создание финпирамиды.



Дарья Пышмынцева