Более 1600 юношей становятся на воинский учёт в этом году

В Петропавловске активно идёт постановка на воинский учёт. Ребята, которым в этом году исполняется 17 лет, проходят медкомиссию. Таких — 1612 человек. Уже прошли порядка 1100.

Психиатр, окулист, терапевт, стоматолог и другие врачи — всех должны пройти будущие призывники. Медики дают рекомендации.

ГУЛАИМ ИСМАГАМБЕТОВА, стоматолог городской поликлиники №1:

— Дети физически развиты хорошо, и рост у них нормальный, и данные физические нормальные. У нас есть ещё два года до призыва. Мы тоже их направляем, чтобы за два года они успели подлечиться. Брекеты поставить, прикус выровнить или же вылечить зубы. Мы их осматриваем и даём возможность прийти на призыв здоровыми.

По словам членов комиссии, с каждым годом всё больше ребят планируют связать своё будущее с воинским делом. Диас Мухамедов, например, хочет попасть в сухопутные войска.

ДИАС МУХАМЕДОВ, житель с.Белого, Кызылжарский район:

— Прохожу сегодня медкомиссию. Прошёл уже почти всех врачей. Остались терапевт и окулист. Хочу сказать следующим поколениям, что нужно служить в армии. Я лично хочу. Хочу пойти в сухопутные войска. И служить, так как я — патриот. Занимаюсь спортом всю жизнь. У меня есть разряд по боксу.

В этом году в ряды воинских подразделений призовут 180 юношей. Столько же отправились служить Отечеству осенью прошлого года.

БАУРЖАН ЕСЕНЕЕВ, начальник управления по делам обороны г.Петропавловска:

— В это же время проходит и изучение призывников. С 1 марта мы начнём призыв на срочную воинскую службу граждан с 18 до 27 лет. Это с 1996 г.р. по 2005 г.р. Сейчас граждане и их родители к призыву относятся хорошо. Так как это, все мы знаем, конституционный долг. Тем более это школа жизни.



Продлится постановка на воинский учёт до конца февраля.



Диана Салихова