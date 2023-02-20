22 нетрезвых водителя лишились прав управления на семь лет

22 североказахстанца лишились прав управления на 7 лет. В состоянии алкогольного опьянения они нарушили правила дорожного движения. Нарушителей полицейские задержали в ходе операции «Пьяный водитель», главные задачи которой — снизить аварийность и не допустить ДТП с тяжкими последствиями.



Стражи порядка выявили 6 фактов незаконной перевозки пассажиров. Чтобы заниматься частным извозом, необходимо иметь при себе разрешительные документы, а на пассажиров должна быть оформлена страховка. Кроме того, часто правила дорожного движения нарушают пешеходы. В основном они проходят проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий красный сигнал светофора. Так, к ответственности привлекли 292 человека.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— По итогам ОПМ выявлено 1880 нарушений ПДД. В том числе 22 нетрезвых водителя, 9 лиц, лишённых права управления ТС, 2 правонарушения за выезд на полосу встречного движения и 122 превышения установленной скорости.

Оперативно-профилактическое мероприятие стражи порядка проводили с 13 по 17 февраля.

Алишер Ашимов