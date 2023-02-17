Ученики НИШ Петропавловска борются за награды сетевой олимпиады

На этой неделе стартовала сетевая олимпиада по общеобразовательным предметам для учащихся Назарбаев интеллектуальных школ. В ней примут участие более 500 старшеклассников со всей страны, в том числе 40 учеников 9-12 классов Назарбаев Интеллектуальной школы г.Петропавловска. 18 ребят уже проверили свои знания по предметам естественно-математического направления. Ученик 12 «С» класса, победитель республиканской Президентской олимпиады Ансар Тлепбергенов выполнил задания по химии. Школьник уверен, что решил все правильно.



АНСАР ТЛЕПБЕРГЕНОВ, студент НИШ г.Петропавловска:

— Я участвую в олимпиадах для того, чтобы оценить уровень своих знаний, посоперничать с другими школами. И, в первую очередь, защитить честь своей собственной школы. Задания из года в год отличаются. В этом году формат заданий был немножко другим из-за того, что мы писали онлайн и один из двух туров был изменен.

Победители и призеры сетевой олимпиады весной примут участие в республиканском этапе, где будут бороться за медали с учениками общеобразовательных школ.

Дарья Пышмынцева