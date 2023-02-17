Студент КазНУИ снял фильм в СК

Исторический фильм сняли в СК. Режиссёр-постановщик — студент Казахского национального университета искусств Ернат Сабитов. Местом для съемок он выбрал село Архангельское Кызылжарского района.

ЕРНАТ САБИТОВ, студент КазНУИ, режиссёр:

— Я родился здесь и вырос. Это место для съемок выбрал, потому что события фильма на самом деле происходили здесь. К тому же, большинство домов в селе имеют 100-летнюю историю. В картине приняли участие 18 человек. Хотя кастинг проходили более 100. Самыми талантливыми оказались студенты.

Это первый фильм Ерната Сабитова. Картину сняли по сюжету произведения одного из основоположников казахской литературы Беимбета Майлина «Күлпәш». Рассказывается там о временах страшного голода. Молодой режиссёр признается, что выбрал такую сложную тему не просто так. «Мои деды — те, кто видел голод своими глазами. Тёмные времена забывать нельзя, поэтому я пронесу опыт своих предков в кинокартине», — говорит Ернат.

ЕРНАТ САБИТОВ, студент КазНУИ, режиссёр:

— Снимал на свои средства. Конечно, было бы неправильно, если бы я сказал, что снимал один. Управление культуры оказало хорошую помощь со стороны логистики. Также благодарю архив за помощь в поисках данных. И, конечно, выражаю благодраность жителям села Архангельского.

Фильм представят на 3 масштабных кинофестивалях. Режиссер намерен показать картину и на телеканалах, если поступит такое предложение.

Диана Салихова