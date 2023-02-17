Областной конкурс «Дебют»

Областной конкурс юных музыкантов «Дебют» собрал порядка 60 участников со всего региона. В зале ребята, для которых музыка — целый мир. Выступают они в двух номинациях: «Солист» и «Ансамбль».

Дамир Жумажан волнуется перед выступлением, репетирует. Хотя это не первый его выход на сцену. Музыкой занимается три года, играет на фортепиано. Сегодня он исполнит произведение Роберта Шумана «Смелый наездник».

ДАМИР ЖУМАЖАН, учащийся школы искусств художественной школы №1:

— Мне очень нравится фортепиано. Когда я играю, мне кажется, что я попадаю в другой мир. Когда я только начал играть на фортепиано, часто путал клавиши. Сейчас играю хорошо.

Возраст конкурсантов — от 7 до 17 лет. Многие из них выступают впервые. По словам организаторов, желающих показать свой талант с каждым годом становится больше. Цель конкурса — поддержка юных дарований, повышение навыков исполнительского мастерства учащихся музыкальных школ.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Особенность этого конкурса в том, что вместе с солистом, который играет, к примеру, на фортепиано, в ансамбле с ним могут принимать участие ребята, играющие на различных инструментах. Во втором этапе, к примеру, будет и скрипка, и домбра, и два пианиста, то есть возможность проявить себя будет у всех. Ну, это уровень — показатель не только детей, но и профессионального мастерства педагога. Поэтому это очень значимое событие вот именно для учащихся музыкальных школ и школ искусств.

Всех участников наградят дипломами.

Камилла Карим