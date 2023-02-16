В СКО специальная комиссия выбрала четырех социальных предпринимателей

В Северо-Казахстанской области специальная комиссия выбрала четырех социальных предпринимателей. Это данные управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В реестр субъектов социального предпринимательства попадут ТОО «Medicinskii centr Kot & Kit», автошкола «Равная дорога», ТОО «Формула слуха», оказывающее услуги слабослышащим людям, а также предприниматель, который помогает найти работу людям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Свою рекомендацию со списком выбранных социальных предпринимателей специальная комиссия направила в министерство национальной экономики.

Дарья Пышмынцева