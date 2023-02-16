В регионе перекрыли канал поставок синтетических наркотиков

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в области уменьшилось на 27,6 %. Такие цифры озвучили на совещании по итогам января в областном департаменте полиции. На повестке дня также — вопросы следственной и оперативной работы, борьба с интернет-мошенниками.

МАРАТ ЖУМАЛИЕВ, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— На базе УП Петропавловска создана специализированная следственно-оперативная группа «Киберпол». В её функции входит расследование только интернет-мошенничеств. Также данная группа имеет прямую связь с банками второго уровня, расположенными в нашей области.

Важной темой стало противодействие наркопреступности. Полицейские рассказали о положительных результатах сотрудничества с коллегами из других регионов страны. В частности из Астаны. Так, в январе перекрыт канал поставки синтетических наркотиков в Петропавловск. По данному факту изъято более 200 граммов психотропных веществ в нашем городе и более 700 граммов — в столице. Также за первый месяц этого года стражи порядка направили в министерство индустрии и инфраструктурного развития для блокировки 31 ссылку на веб-ресурсы пронаркотического содержания. С молодежью провели 42 профилактических мероприятия. Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов подчеркнул важность профилактики наркомании. При этом поручил подразделению усилить взаимодействие с соответствующими органами для решения проблемных вопросов.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Необходимо держать на постоянном контроле и регулярно проводить самим профилактические мероприятия, чтобы наши сотрудники не допустили каких-либо коррупционных правонарушений или преступлений.

Перед личным составом поставлен ряд конкретных задач, направленных на повышение эффективности работы и укрепление общего порядка.



Камилла Карим