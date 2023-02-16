В Булаево изнасиловали 14-летнюю девочку

15 февраля на пульт полиции г.Булаево поступило сообщение об изнасиловании 14-летней девочки. Стражи порядка задержали подозреваемого. Известно, что он житель районного центра. Ему 23 года. Парня водворили в изолятор временного содержания.

НУРБЕК БАЕКИН, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.



Диана Салихова