В 2023-м компания «CLAAS» соберет в Петропавловске 260 единиц техники

В 2022 году представительству компании «CLAAS» в Петропавловске удалось продать 159 комбайнов и 65 тракторов. Их приобретали сельхозтоваропроизводители из разных регионов страны. Самый большой спрос на технику отечественной сборки был у аграриев из Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. В 2023-м году в современном производственном цехе планирует собрать более 260 единиц техники. Компания «CLAAS» уже заключила более 100 договоров с отечественными предпринимателями.

Дарья Пышмынцева