Спортивную и туристскую инфраструктуру модернизируют в РК

Для развития туристской отрасли в Казахстане планируется реализовать меры по модернизации инфраструктуры в местах отдыха. Кроме того, в них повысят уровень сервиса. Об этом говорили на совещании в правительстве. Оно проходило под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова. Обсудили и продвижение туристического потенциала страны на международной арене. Для этого проведут работу по открытию новых авианаправлений, цифровизации туристских услуг, повышению стандартов в гостиничном бизнесе и других секторах отрасли.

В результате реализации всех мер до 2030 года планируется увеличить количество внутренних туристов до 11 млн человек, а иностранных — до 4 млн человек. На совещании обсудили проекты концепций развития физической культуры и спорта, а также туристской отрасли на 2023-2029 годы. В республике запланировано строительство новых объектов спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах, центров массового спорта в регионах и модульных спортивных сооружений в сельской местности.

Алихан СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Сейчас во многих городах во дворах появляются спортивные площадки, где дети и взрослые могут заниматься физкультурой. Это очень хорошая практика, которая становится все более популярной среди казахстанцев. Мы должны продолжать возводить такие сооружения, чтобы сделать базовый спорт доступным для всех желающих.



Дарья Пышмынцева