«Дорога в космос» — выставка-сторителлинг проходит в Петропавловске

«В безбрежном времени Вселенной» — выставка сторителлинг, посвященная космонавтике, проходит в областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова. Гости — студенты колледжа. Здесь представлена краткая история изучения космоса. Разделена она на несколько частей.

ОЛЬГА ДУМА, руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— Выставка состоит из 3-х разделов. Первый раздел «Осваивая космическую сферу» — до 1957 года. Второй раздел выставки называется «Человечество в космосе». Это с 1957 по 1960 гг. И третий раздел «Обживая Вселенную». То есть, события с 1970 и по настоящее время.

«В космос без диплома», «Группа инженеров, работающих даром», «Шампанское для покорителей Луны» — такие вот интригующие названия интересных историй, с которыми можно ознакомиться на выставке. Екатерине Кононенко, например, очень понравилась история о том, как французкий винодел увидел обратную сторону Луны и проиграл советским учёным тысячу бутылок лучшего шампанского.

ЕКАТЕРИНА КОНОНЕНКО, студентка ГТК:

— Очень много инетерсных фактов о жизни великих людей, таких как Гагарин, Глушко. Фамилии я эти слышала, знаю об их достижениях. О споре на шампанское было очень интересно узнать. Очень интересно подобное. Поскольку и тема космоса сама по себе очень интересная. И, я думаю, многие подростки сейчас таким будут интересоваться. Много информации, которая подаётся в несплошном тексте. Так информация легче воспринимается. Она интереснее и более современно выглядит.

Такой формат для библиотеки в новинку.Ознакомиться с выставкой можно до конца февраля. Организовали её в рамках проекта «PRO науку» совместно с Русским Домом из столицы. Также в подарок от них фонд библиотеки пополнился почти 150-ю книгами самых разных авторов.



Диана Салихова