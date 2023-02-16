Девять молочно-товарных ферм появятся в СКО в 2023 году

В 2023 году в Северо-Казахстанской области откроют 9 молочно-товарных ферм. На нужные проекты направили 21 млрд тенге. С вводом их в эксплуатацию появятся 285 постоянных рабочих мест. К слову, 6 молочных комплексов уже возводят. Для МТФ мощностью 6,7 тысяч тонн продукции в год выделили 3,3 млрд тенге. Проектно-сметная документация уже разработана. К объекту провели линию электропередач и завершили работы по ограждению территории. Также в этом году начнут строительство ещё одного комплекса. Сюда инвестируют 1,8 млрд тенге. В год здесь будут производить 4 тысячи тонн молочной продукции. Всего в прошлом году в регионе открыли 8 таких ферм. Работой там обеспечили 348 североказахстанцев.

Алишер Ашимов