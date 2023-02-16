51% автомобилей в Казахстане старше двадцати лет

4 млн 449 тысяч. Столько машин зарегистрировали в Казахстане. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, количество выросло на 3,7%. Согласно данным Бюро нацстатистики, больше половины составляют автомобили, которым более 20 лет. Меньше всего, это 8%, машины, которые выпустили 3 года назад. В собственности индивидуальных владельцев находятся свыше 3 млн 600 тысяч единиц легковушек. В разрезе регионов наибольшая доля приходится на Алматинскую, Восточно-Казахстанскую области и Алматы. Что касается страховых выплат, то с начала года их осуществили 92 тысячи раз на сумму 50 млрд тенге. По сравнению с показателями 2021 года,сумма страховых выплат увеличилась на 29,5%.

Алишер Ашимов