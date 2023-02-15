В Петропавловске возложили цветы к памятнику воинам-афганцам

Асхата Коспанова призвали на службу в октябре 1981 года. Отдавал долг Родине мужчина в Усть-Каменогорске. После нескольких месяцев обучения военному делу его отправили в Афганистан. Те трагические события видел своими глазами и вспоминает их с горечью. Каждый год он приходит к памятнику воинам — афганцам.

АСХАТ КОСПАНОВ, участник войны в Афганистане:

— Мы ехали не на войну. Мы ехали ради мирного неба над головой. Советская армия построила школу, больницу. То есть, большое участие приняла в социальной сфере. Но, конечно, это было тяжелое время. Погибли совсем юные солдаты. Многие 18-летние ребята, чьи мечты о будущем так и не воплотились в жизнь, погибли.



Вернулся Асхат Коспанов в январе 84-го. Всего из СК в Афганистан отправились 1,5 тысячи человек. 46 из них погибли. Сегодня участники боевых действий отдали дань уважения погибшим товарищам.

Никто тогда не мог подумать, что война затянется на целое десятилетие. На благо мира отдали свои жизни совсем юные ребята, оттого тяжелей вдвойне, говорит Эрик Таттыбаев. Ровно 44 года назад он вместе со своими товарищами отправился помогать дружественному народу.

ЭРИК ТАТТЫБАЕВ, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн РК по СКО:

— 10-летняя война принесла многим горе. Много ребят не вернулось домой. Было очень страшно смотреть, как родители встречают гробы своих 18-летних сыновей.

На сегодня в регионе проживает порядка 630 участников войны в Афганистане.

Диана Салихова