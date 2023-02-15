В филиале Института археологии им.А.Маргулана планируют популяризировать историю СКО

9 декабря 2022 года в Kozybayev University открыли филиалы Института истории и этнологии им.Ш.Уалиханова, а также Института археологии им.А.Маргулана. Представители этого вуза встретились со своими североказахстанскими коллегами, чтобы обсудить совместную научную и образовательную деятельность.

ТАЛГАТ МАМИРОВ, заместитель директора Института археологии им.А.Маргулана:

— Филиал будет проводить исследования в области археологии, нацеленные на исследование памятников не только в СКО, но и в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях. Реализация программы будет проводиться за счет программно — целевого финансирования. Это большой проект, который мы выиграли на 2023-2024 годы. Он будет проводиться совместно с инспекцией по охране историко-культурного наследия СКО, а также областным историко-краеведческим музеем. Определили этапы работы, как мы будем составлять маршруты. В этом году наши работы будут сосредоточены на юго-западных и западных районах СКО. Это районы им. Г.Мусрепова, Тимирязевский и другие.

При сотрудничестве с областными музеями в эти районы сформируют маршруты. Туда с приходом теплой погоды отправятся несколько отрядов, в которые войдут местные и приглашенные учёные. Они будут изучать памятники, начиная от каменного века до позднего средневековья и не только. Советник председателя правления-ректора Kozybayev University Акмарал Ибраева считает, что совместная работа с филиалом Института археологии позволит добиться того, что белых пятен в истории станет меньше.

АКМАРАЛ ИБРАЕВА, советник председателя правления-ректора Kozybayev University:

— К сожалению, начиная с Тюркского периода, периода Золотой орды, Казахского ханства, эти периоды досконально не были изучены. В дальнейшем хотим в коллаборации делать научные открытия, опубликовать наши научные результаты в международных рейтинговых журналах и в республиканских.

Кроме того, представители Института археологии им.А.Маргулана заинтересованы в создании каталогов в музеях региона, чтобы популяризировать историю нашего края. В них будут собраны уникальные артефакты. Что касается образовательной деятельности филиала вуза из южной столицы, то с его помощью студенты смогут активно заниматься наукой, выезжать вместе с активистами отрядов в районы и изучать памятники археологии.

Дарья Пышмынцева

