Первую литературную премию имени Магжана Жумабаева вручили в СКО

Праздничным мероприятием завершился республиканский конкурс-мушайра, посвященный 130-летию великого поэта, видного деятеля Алаш Орды Магжана Жумабаева. Собравшихся от имени акима области приветствовал его заместитель Сатжан Аблалиев. Он отметил грандиозный размах проводимого мероприятия, который объединил больше сотни поклонников великого Магжана.

ДАУЛЕТКЕРЕЙ КАПУЛЫ, заслуженный деятель РК:

— Управление культуры СКО провело масштабный республиканский конкурс-мушайра. Он проходил с 1 по 10 февраля. Поступило очень много заявок со всех регионов Казахстана. Они на почту отправили свои произведения, повествующие о поэтической одаренности и гражданском мужестве великого поэта. А второе произведение было на свободную тему.

Конкурсные работы оценивали заслуженные деятели Казахстана и председатель Союза писателей Казахстана. И вот чествование 9 лучших лауреатов конкурса. Среди них Танакоз Толкынкызы. Она представила на конкурс свое произведение о роли Магжана в движении «Алаш». Работу Танакоз жюри высоко оценило.

ТАНАКОЗ ТОЛКЫНКЫЗЫ, лауреат конкурса:

— Каждый из нас должен знать об огромной роли движения «Алаш» в истории нашей страны. Они — борцы за независимость, за справедливость. Я много лет изучаю эти страницы нашей истории. И рада была представить свою работу на этом конкурсе.

Лауреаты конкурса были награждены первой литературной премией имени Магжана Жумабаева.

Айгерим Хамзина