Педагогический подход Lesson Study: теория и практика применения

Педагогический подход Lesson Study обсудили участники областного семинара, который прошел во Дворце школьников. В зале собрались свыше 80 педагогов из 28 организаций образования. В основном это были учителя городских и сельских школ.

БАХЫТ ГАБДУЛЛИНА, заместитель директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Семинар организован совместно с Центром педагогического мастерства и институтом повышения квалификации педагогических кадров «Орлеу», а также НИШ. На семинаре присутствуют более 100 педагогов из 33 организаций образования СКО. За каждым столом находятся две фокус-группы из различных районов, с каждой этой группой будет индивидуально работать тренер. Итогом мероприятия станут выработанные методические рекомендации, которые будут применяться педагогами в практике преподавания.

Подход Lesson Study заключается в том, что преподаватели анализируют действия и реакции учащихся, а после делают выводы и совершенствуют методики, используемые на уроках. Екатерина Толкачева 16 лет работает учителем начальных классов Якорской средней школы. Она вместе с коллегой старается сделать урок более интересным и полезным.

ЕКАТЕРИНА ТОЛКАЧЕВА, учитель начальных классов Якорской СШ, Кызылжарский район:

— Lesson Study — это работа в группе. Я, например, работают с напарницей, нас двое. Мы вместе разрабатываем урок, потом она его ведет, а я смотрю, как другие дети справляются с тем, что мы придумали. В конце мы обсуждаем, что получилось, а что нет, как это улучшить. Одного мальчика мы раскрыли. Он был среднего уровня, мы заметили, что ему очень тяжело дается работа в команде, мы сделали ставку на индивидуальную работу. В этом году он участвовал в олимпиадах, занимал первые места.



Семинар состоял из двух частей. В первой — преподаватели могли представить свои наработки, после чего участники фокус-групп разбирали различные способы подхода к учащимся, используя практические примеры.

Дарья Пышмынцева