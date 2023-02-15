Литературный вечер, посвященный Магжану Жумабаеву, прошел в Петропавловске

В школе-гимназии имени Абая организовали республиканский литературный вечер, посвященный 130-летию Магжана Жумабаева. В зале — представители творческой интеллигенции из разных регионов страны.

Побывать на родной земле великого поэта для Мерея Карта большая честь. Председатель филиала Союза писателей Казахстана в Абайской области прочитал свои стихи, которые посвятил Магжану.

МЕРЕЙ КАРТ, председатель Абайского областного филиала Союза писателей Казахстана:

— Невозможно приехать из далекой области с пустыми руками на вечер, посвященный великому поэту. Стихи Магжана — загадочная поэзия. Магжан всегда писал о молодости и горящих чувствах. Он свиреп, как лев, смел, как тигр. Его слова все ещё вдохновляют молодое поколение.

Вдохновился великой личностью и Куаныш Оспанов. С собой он привез 2 авторские книги о Магжане Жумабаеве. Хочет передать их в фонд областной библиотеки.

КУАНЫШ ОСПАНОВ, член Союза писателей Казахстана, г.Кокшетау:

— Магжан — великий человек, которым восхищаются люди. У нас в планах посвятить много мероприятий Магжану Жумабаеву. Всё для того, чтобы наше подрастающее поколение знало и гордилось таким человеком.

Школьники подготовили для гостей концерт: пели песни, танцевали и читали стихи.

Камилла Карим