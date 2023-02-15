Кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь?

В Казахстане есть категории граждан, которые могут в любое время получить бесплатную юридическую помощь. В прошлом году список тех, кому не нужно платить за услуги юристов, расширили. В перечень включили пенсионеров, военнослужащих срочной службы, многодетные и малоимущие семьи.

АСИЯ БАЙТЕМИРОВА, заведующая юридической консультацией:

— По любому административному наказанию, это домашний дебош, например, это мы оказываем бесплатно. Также по гражданским делам истцы и ответчики. Мы им также оказываем бесплатную помощь. Что касается уголовных дел, если лицо заявило, что ему нужен адвокат, то он обязательно предоставляется.

Часовая консультация адвоката в Петропавловске стоит от 3 до 5 тысяч тенге. А если дело сложное, запутанное, то одной встречей, конечно, не обойтись. Поэтому отдельные категории граждан могут воспользоваться услугами юристов бесплатно. Расходы оплатит государство. Сейчас такую помощь в нашей области оказывают 74 адвоката.

ГУЛЬНАРА КОЖАХМЕТОВА, заместитель руководителя департамента юстиции СКО:

— Я хочу обратиться к ветеранам ВОВ и приравненных к ним, лица, имеющие инвалидность 1 и 2 групп,

00.33 пенсионеры, которые достигли пенсионного возраста, солдаты-срочники, малообеспеченные семьи, многодетные мамы, по вопросам правового характера вы можете обратиться к адвокатам нашей области. Также можно обратиться и по вопросам взыскания алиментов.

В 2022 году было дано 2520 бесплатных правовых консультаций. Обратиться за помощью можно в офис юридической консультации по адресу Астана, 24. Там же по будням работает дежурный адвокат с 9 утра до 17.00 вечера.

Айгерим Хамзина