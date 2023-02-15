Чуть больше 30% многоквартирных жилых домов Петропавловска перешли на форму правления ОСИ

С начала 2020 года в силу вступил закон, согласно нормам которого вместо КСК создаются объединения собственников имущества или ОСИ. Главное отличие в том, что жильцы управляют только своим домом, а не скидывают собранные средства на общий счёт нескольких домов. Это позволяет им накапливать средства на капитальный ремонт, мониторить расходы.

АЙБЕК БАШЕНОВ, главный специалист отдела городской жилищной инспекции:

— Преимущества ОСИ в том, что оно работает по принципу «Один дом — одно объединение — один счёт». Здесь финансовая хозяйственная деятельность более прозрачна. Если в доме возникла какая-либо проблема, жильцы могут обратиться к председателю объединения, он обеспечивает работу по содержанию и обслуживанию имущества объектов.

Именно так и поступили жильцы дома по Назарбаева, 183. В прошлом году многоквартирный жилой дом перешёл на форму управления ОСИ. Они накопили средства и уже прошлым летом сделали ремонт в подвале.

ВИТАЛИЙ КУЛЬ, председатель ОСИ «Мира, 183»:

— Не брали с людей ни копейки, а уже с накопительного счета отремонтировали элеваторный узел, часть коммуникаций в подвале. Главной проблемой было то, что в одном КСК было 5-10 домов и поэтому финансы распределялись только по усмотрению председателя КСК. С переходом на ОСИ упростились все финансовые процедуры. Всё проходит через единую квитанцию.

Сейчас в доме всё ещё остается актуальной проблема с системой отопления. Коммуникации советские, их нужно менять. Этим летом планируют заменить краны. Сами же жильцы говорят, что с переходом на ОСИ хозяйство вести стало проще.

ЕРЛАН КАРБАЕВ, житель г.Петропавловска:

— С бойлером вопрос решили. Когда были сильные морозы, было прохладно, но в этом году лучше. Надеемся, что в следующем году будет еще теплее. В данном случае все устраивает, все требования, которые мы предлагаем ОСИ, оно выполняет, поэтому будем надеяться на лучшее.

Сейчас на новую форму правления перешло чуть больше 30% многоквартирных жилых домов Петропавловска. Это 335 объектов из 1070. До июля текущего года нужно перейти и остальным. Получить консультацию жильцы могут в 106 кабинете городского акимата.

Анастасия Кузнецова