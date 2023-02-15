32 млрд тенге задолжали казахстанцы государству

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— 32 млрд тенге. Столько должны порядка 1 млн 400 тысяч казахстанцев государству. Эти данные привели представители Комитета госдоходов на встрече с североказахстанцами. Здесь же им разъяснили закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве».

Благодаря ему казахстанцы смогут избавиться от своих многомиллионых долгов. Списать их можно будет с помощью 3-х способов: восстановление платежеспособности, судебное и внесудебное банкротство. Последнее рассматривают в профильном управлении. Главное условие — долг не должен превышать 5,5 млн тенге и не погашаться 12 месяцев.

АЙБОЛ АМАНОВ, заместитель руководителя управления Комитета государственных доходов МФ РК:

— Задолженность должна числиться только перед банками, коллекторскими агентствами и микрокредитными организациями. По этим 3-м категориям, где задолженность не прешывает 5,5 млн, отсутствует имущество у должников и не погашали 12 месяцев, казахстанцев будут признавать банкротами. Что даёт данное законодательство, все задолженности спишутся после признания его банкротом, долговые обременения будут погашены.

Судебное банкротство и восстановление платежеспособности рассматривает суд. Если казахстанцы решили воспользоваться последним, то необходимо знать, что размер долга не должен превышать стоимости принадлежащего имущества. Кроме того, должникам не присвоят статус «банкрота», а наоборот, окажут помощь в виде рассрочки до 5 лет и возможности списания части долга.

АЙБОЛ АМАНОВ, заместитель руководителя управления Комитета государственных доходов МФ РК:

— Есть свои нюаны, минусы. В первую очередь, мы населению говорим об этом. Люди в течение 5 лет не могут получить кредиты, признать себя банкротами последние 7 лет. Также будет проводиться финансовый мониторинг должников, которые признали себя банкротами в течение 3-х лет. Что это означает, мы будем мониторить и смотреть на приобретение движимого и недвижимого имущества, его происхождение. Если установится, что оно было приобретено необоснованно, то сведения будем передавать взыскателям.

По словам специалистов, заявления казахстанцы уже подают, рассматривать их будут в марте. Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» вступил в силу в декабре прошлого года. Его инициировал глава государства.

Алишер Ашимов

