Воспитанников детских садов обучают правилам пожарной безопасности

«Юный спасатель» — под таким названием в детском саду «Батыр» провели спортивную эстафету. Как вести себя при пожаре и предотвратить мелкие возгорания, как позвонить на номер экстренной службы. Обо всём этом сегодня узнали воспитанники трех дошкольных учреждений. Пригласили сюда мальчишек и девчонок из детских садов «Балауса» и «Петушок».



Три команды по 10 человек. Каждая рассказывает о себе и свои знания о правилах пожарной безопасности демонстрирует на практике. В качестве инвентаря — игрушечная спецтехника, в руках у ребят самодельный брандспойт, дети имитируют тушение пожара. А дальше — эстафета. Первое задание — доехать на самокате до телефона и вызвать пожарную службу. Побеждает тот, кто выполнит все действия правильно, назовет адрес и вернется в строй.



Огнеборцы прибыли на место через несколько минут после вызова. Гости спортивных учений — спасатели УЧС проверяют, как ребята усвоили урок-викторину.

По словам организаторов эстафеты, именно у дошкольников закладываются основные навыки к выполнению правил пожарной безопасности, детям легче запомнить правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Они ведут себя уверенно, знают необходимые номера и свой адрес.



САЯТ АХМЕТЖАНОВ, старший инженер УЧС г.Петропавловска:

— Хотим детям раннего возраста рассказать, какую опасность представляет пожар, какие действия предпринимать. Данное мероприятие будет проводиться на ежегодной основе. Это, можно сказать, первый этап, начало. Дети себя очень хорошо проявляют. На вопросы викторины отвечают смело, громко, знают все ответы, все этапы проходят. Очень интересно, познавательно проходит мероприятие.

БОТАГОЗ ОСПАНОВА, методист отдела образования г.Петропавловска:

— Ежегодно в каждом детском саду проводят такие спортивные мероприятия ко Дню гражданской безопасности. В детских садах проводятся беседы, организована учебная деятельность, бывают утренники, музыкальные мероприятия.

Спасатели подготовили ребятам подарки. За первое место в эстафете победители получат сертификат в аквапарк, за второе — поход в кинотеатр, а за третье — развивающие игры.

Диана Салихова