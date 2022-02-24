В СКППК занятия ведут практикующие специалисты

Вот так будущие огнеборцы осваивают в стенах колледжа навыки в такой опасной и нелёгкой профессии. Быстро надеть снаряжение, отточить ловкость и характер. А ещё овладеть азами теории и практики по ликвидации ЧС и спасению людей. Всему этому студентов учит действующий специалист. В перерывах между сменами оперативный дежурный департамента по ЧС Аскар Исмагулов приходит в колледж, чтобы поделиться с молодежью многолетним опытом.

Аскар Исмагулов, оперативный дежурный ДЧС СКО, преподаватель СКППК:



— Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. То есть все практические навыки, которые были приобретены в службе при ликвидации ЧС, я передаю молодому поколению, студентам. В колледже у нас имеется оборудованный специальный кабинет по этим двум специальностям. Имеется свое учебное пожарно-техническое вооружение, одежда и снаряжение пожарных, спасательные инвентари.

В колледже он преподает уже более 4 лет. Студенты рассказывают, лекции проходят на одном дыхании.

— Он все объясняет, всё показывает, видеоуроки смотрим, то есть довольно интересно. Мечтала поступить на пожарную безопасность и получилось. Мне очень нравится, и я в дальнейшем собираюсь работать по своей специальности.



— Очень нравится. Хочу отучиться, поступить на высшее и работать по своей специальности, помогать людям.

«Кипит» процесс еще в одном учебном цехе. Здесь усваивают практические знания будущие механики. Ловко справляется с современным оборудованием третьекурсник Владимир Сафронов.

Владимир Сафронов, студент СКППК



— Сейчас мы делали развал-схождение колёс, то есть проверяли, нет ли никаких отклонений. Проходим в этом цехе практику производственную. На оборудовании диагностическом, шиномонтажном, балансировочном. После этого колледжа хочу получить высшее образование и пойти по специальности работать.

Ребята познают тонкости техобслуживания, эксплуатации и ремонта самых разных автомобилей. Виталий Куряпин тоже когда-то учился в этом колледже. 30 лет работает в сфере сервиса и обслуживания транспорта. Сейчас у него своя СТО, также находит время делиться своими знаниями со студентами.



Виталий Куряпин, преподаватель СКППК:



— Меня пригласили проводить занятия практические. Показываю, что пригодится для работы на СТО. Оборудование здесь хорошее, новое. Я помогал им здесь устанавливать его, помогал заказывать, какую нужно для работы на автосервисе.

В Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже — более тысячи студентов. Около 200 обучаются по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Готовят здесь 230 будущих пожарных и спасателей.

Анастасия Кузнецова