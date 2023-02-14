Состязания в честь Дня вывода войск из Афганистана состоялись в Петропавловске

«Жас жауынгер — 2023» — военно-спортивное состязание, посвященное Дню вывода войск из Афганистана, провели в ГТК. Участие приняли студенты 5-ти колледжей. Всего порядка 40 человек.

Неполная сборка и разборка автомата на время, пресс, подтягивание, экипирование на скорость и перетягивание каната. Сегодня юношам и девушкам предстояло показать всю свою ловкость, силу и выносливость. Среди активистов — Виктор Василенко. Он участвует в этих состязаниях второй год. Говорит, намного улучшил свои навыки. К примеру, сборка автомата раньше занимала у него 25 секунд. В этот раз уложился почти в два раза быстрее.

ВИКТОР ВАСИЛЕНКО, студент ГТК:

— Я сдал уже 2 станции: надевание экипировки и сдача сборки-разборки автомата на время. Разборка у меня заняла 10,56 секунд, сборка — 16,58 секунд. Соревнования проходят отлично, интересно. Меня позвал преподаватель НВП сюда. Я заинтересовался. Эти мероприятия очень важны, потому что так мы узнаем о ветеранах. Они рассказывают нам, как все было. Этим мы показываем, как мы гордимся.

Отличные результаты показывает и Нурболат Иманбетов. Он тоже участвует не впервые. Душа юноши лежит к музыке, однако и о спорте он не забывает. В свободное время занимается тайским боксом.

НУРБОЛАТ ИМАНБЕТОВ, студент колледжа искусств — специализированной школы-интерната для одарённых в искусстве детей им.Е.Серкебаева:

— Мы ежегодно участвуем в подобных состязаниях. Это соревнование вовлекает молодежь в военную жизнь, пробуждает интерес к этому делу. Соперники хорошо подготовились, сильные. Наша команда фиксирует наилучшие результаты. Верим в победу.



ВИТАЛИЙ ГУТЕВИЧ, судья соревнований:

— Главной задачей является воспитание будущих патриотов, подготовка юношей к службе в Вооруженных силах и выявление лучших кандидатов на участие в областных и республиканских соревнованиях.

15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана. В память об этом событии такие состязания проводят каждый год. Главные гости — ветераны.

ВЛАДИМИР ДОБРЫНИН, член областного совета ветеранов:

— Я работаю в гимназии «БЭСТ» уже 37 лет преподавателем физической культуры. В 79-м году я заходил в Афганистан. Поэтому считаюсь ветераном боевых действий. Вы знаете, можно сказать, что дети стали лучше понимать, что нужно быть сильным, воспитанным. Не только быть умным, но и здоровым. То есть, уметь постоять за себя. Это для будущих мужчин, которые пойдут в армию. Им будет уже легче. Быть готовым к службе.

Лучшую команду выявят путём подсчёта очков. Победителей наградят почётными грамотами и медалями.

Диана Салихова