23 школы в СКО обеспечены специализированной охраной

После ЧП в средней школе № 4 города Петропавловска по всей стране проведут проверки безопасности во всех общеобразовательных учебных заведениях. Такое поручение главам областных и городских управлений образования дал министр просвещения Гани Бейсембаев 13 февраля. Создана рабочая группа. Её специалисты проверят в школах нашей области наличие камер, их вывод в ЦОУ либо оперативные части отделов полиции. Кроме того, члены рабочей группы проверят наличие турникетов в тех школах, где это необходимо сделать согласно правилам, а также наличие тревожных кнопок и специализированной охраны. Ее, как и турникетов, в городской школе, где учащийся напал на сверстников с ножом и топором, не было.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— По области 465 школ, в том числе малокомплектные. Сейчас все школы обеспечены камерами видеонаблюдения. Это порядка 12 тысяч камер. По приказу школы разделены на три категории: до 300 человек, до 700, свыше 700 учащихся и работников. К каждой категории есть свои требования. 50 школ, в которых необходимо установить СКУДы, согласно приказа. В прошлом году были установлены 25 СКУДов, оставшиеся в этом году планируем установить. Специализированной охраной охвачено сейчас 23 школы. В остальных в этом году будем организовывать специализированную охрану. В основном это в городе.

Дарья Пышмынцева