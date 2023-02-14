Дефицит кинологов наблюдается в СКО

Сохранять общественный порядок и раскрывать преступления. Нуржас Даулетбаев в центре кинологической службы работает 3 года. Столько же несёт службу и его верный товарищ Руна. С начала года кинолог и немецкая овчарка раскрыли 4 преступления.

НУРЖАС ДАУЛЕТБАЕВ, кинолог ЦКС ДП СКО:

— Все выезды обслуживали. Это кражи, грабежи, убийства и так далее. Руна обучалась по следовой линии. Получила хорошие оценки. 3 месяца обучались с ней. В этом году мы съездили на переподготовку. После прибыли на базу и продолжили службу.

Оперативно Руна раскрывает кражи. Например, пропавший самокат она нашла всего за 40 минут. Результат впечатляет, за этим стоят ежедневные плодотворные тренировки. А чтобы служебная собака оставалась верной своему хозяину и была дружелюбной, необходимо проявлять любовь и заботу, считает Нуржас Даулетбаев.

НУРЖАС ДАУЛЕТБАЕВ, кинолог ЦКС ДП СКО:

— С собакой надо проводить больше время. Чтобы её приучить, нужно запастись терепением, потому что их не просто приучить. И самое главное, конечно же, любить и уважать её.

С начала года кинологи выезжали на вызовы 63 раза, где большую часть дел успешно раскрыли. В этом им помогли служебно-розыскные собаки. Всего в центре работают 32 кинолога. Но, есть дефицит кадров. Здесь нуждаются в 4-х специалистах.

ЕРИК КАРИБАЕВ, старший инспектор-кинолог ЦКС ДП СКО:

— 3 вакантных места в ЦКС, это сержантские должности. Одна офицерская должность — в отделе полиции района М. Жумабаева. Люди всегда нужны нам. Мы ежедневно осуществляем выезды, выходим на патрулирование по охране общественного порядка. Соответственно, когда полный штат есть, нагрузка будет меньше.

Условия труда здесь хорошие, заверят старший инспектор-кинолог. Ежегодно повышается заработная плата. В прошлом году её увеличили на 15%, дополнительно оплачивают сотрудникам ряд выплат.

Алишер Ашимов