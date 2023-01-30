Служебно-розыскная собака помогла найти потерявшегося мальчика в Уалихановском районе

Двое суток около 200 человек искали в Уалихановском районе пропавшего 10-летнего мальчика. Найти ребенка помогла служебно-розыскная собака. Об исчезновении несовершеннолетнего стало известно 26 января. В поисковых мероприятиях задействовали полицейских, спасателей, сотрудников местного акимата, на помощь пришли неравнодушные сельчане. Люди искали ребенка пешком, на машинах, на лошадях. 27 января мальчика нашли живым в пустующем доме, хозяева которого находились в отъезде. Ребенка обнаружил инспектор-кинолог отдела полиции района Нурлан Жауар со служебно-розыскной собакой — немецкой овчаркой по кличке Цефей. Мальчика незамедлительно доставили в медучреждение для осмотра. Ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства, с семьёй проведут профилактическую беседу, сообщили в профильном департаменте.