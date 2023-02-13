Североказахстанцы жалуются на работу спецЦона Петропавловска

-Сколько раз ездила, сдавала вождение и все провал! Машина глохнет и бортовой компьютер тоже гонит, нет на них управы!

— Не знаю, все прекрасно, сдал с 1 раза что теорию, что вождение. Ничего не висло, бортовой компьютер в машине говорил, машина работала как часы. Снег был очищен по всей территории.

-Сдавала в декабре прошлого года, сдала с 5 раза. Если бы не торопилась, сдала бы раньше. Горка, да, это капец полный, но сдать можно. Главное не торопиться и быть внимательней, а машины вполне нормальные, я ездила на двойке и тройке. Так что, ребята, кто не сдал, удачи!

Такие комментарии посыпались в ответ на пост с жалобой Павла на СпецЦон Петропавловска. Уже который раз его жена сдаёт на права и всё безуспешно. Машины глохнут, система дает сбой, есть проблемы и в опциях программ. В спецЦоне дали ответный комментарий на жалобы населения.

НУРЛАН АКПАЕВ, руководитель специализированного отдела по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» по СКО:

— Около 80 человек сдают в день и 1-2 случая бывают, что сбой какой-то происходит. Это технический момент, мы сразу же собираем материал, направляем нашей техподдержке, можно будет человеку ту же попытку пересдать после того, как сбой будет снят. Машины легковые у нас 2022 года и одна «Гранта» у нас 2020 года. Если машина неисправна, мы приостанавливаем прием экзаменов и отправляем машину на СТО. На легковую категорию «В» у нас три машины сейчас. Две используем, третья у нас в запасе на случай поломки одной из двух.

На днях обновили и специальную программу, которая сопровождает курсанта в авто. Ранее она работала только на государственном языке, сейчас в опции добавили и русский. Сегодня Светлана Москалёва вновь приехала из Мамлютского района, чтобы сдать экзамен. Попытка №8.

Сначала Светлана ведёт уверенно. Но вот первое нарушение — курсант наехала на стоп -линию пешеходного. Минус 25 баллов. Вторая стоп -линия на горке была соблюдена. Упражнения «повороты» тоже выполнены успешно. Самое грубое нарушение — когда курсант пересекает стоп -линию на запрещающий сигнал светофора. Оно сразу дает штрафные 100 баллов. К сожалению, и эта попытка для Светланы оказалась безуспешной.

СВЕТЛАНА МОСКАЛЁВА, жительница с.Михайловки, Мамлютский район:

— Отсюда хорошо видны эти стоп — линии, когда я ехала в машине, их плохо видно из-за того, что солнце, и они припорошены. Сегодня у меня..я точно не знаю, то ли это по моей вине, то ли.. Во-первых, я на «Нексии» сегодня первый раз, во-вторых, я сегодня волновалась. На пешеходном она у меня заглохла. И на горке тоже, но там не получилось ошибки.

Светлана говорит, что откатала 50 часов в районной автошколе, брала несколько занятий с инструктором по городу. Заявляет, что за все 8 попыток три раза были сбои в системе. Компьютер показывал не то. В спецЦоне же утверждают, что обманывать здесь никого не хотят. В прошлом году установили новые российские датчики. Один сантиметр нарушения — сразу фиксация. Да, строго, но зато завтра на дорогах области будет меньше нарушений и трагических ДТП. За прошедшую неделю в спецЦоне Петропавловска из 305 курсантов 52 успешно сдали на права.

Анастасия Кузнецова

