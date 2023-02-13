Полицейские за неделю привлекли к ответственности более 400 нетрезвых граждан

С 6 по 12 февраля североказахстанские полицейские привлекли к ответственности в общественных местах 414 нетрезвых граждан. В этот период на территории области проходило масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная неделя».



— Вы не инвалид, трудоспособный, дееспособный. Хроническими заболеваниями не страдаете, нет? Всё нормально. Вот световой день 6 часов вечера, вы уже в состоянии алкогольного опьянения. Жена на работе находится. Вам не стыдно?

Такую показательную картину стражи порядка наблюдают нередко. В том числе в домах, где было зарегистрировано бытовое насилие. Всего за неделю полицейские проверили свыше 4 тысяч адресов «подучётников». Выявили 13 нарушений защитного предписания и 33 нарушения особых требований к поведению правонарушителей. Каждая из этих мер запрещает употребление спиртного, чтобы не допустить новых семейных дебошей.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— В период ОПМ организована максимальная проверка притонов, мест скопления лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, арендного жилья, а также выявления возможных мест торговли нелицензированным алкоголем. Также в период проведения ОПМ «Безопасная неделя» максимальной проверкой охвачены лица, состоящие на профилактических и списочных учётах ОВД, склонных к совершению преступлений.

За продажу спиртного из-под полы к ответственности привлекли 20 человек. Из незаконного оборота изъяли свыше 400 литров спиртосодержащей продукции. Кроме того, на прошлой неделе были усилены проверки на дорогах. Полицейские задержали 13 нетрезвых водителей.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП СКО:

В период данного мероприятия сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. На автодорогах области увеличена плотность нарядов патрульной полиции, акцент делается на выявлении грубых нарушении ПДД, это такие, как управление т/с в состоянии опьянения, лишённых права управления превышение установленной скорости движения.

Всего в ходе ОПМ полицейские выявили 1495 различных правонарушений.

Анастасия Кузнецова