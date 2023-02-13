На 33 трлн тенге планируют реализовать проекты в РК

Более 860 проектов планируют реализовать в Казахстане. Это, в свою очередь, позволит создать 147 тысяч рабочих мест. На эти цели направят 33 трлн тенге. По линии развития обрабатывающей промышленности в ближайшие 6 лет запустят новые объекты на сумму более 500 млрд тенге. Акцентируют внимание на выпуск продукции средних и верхних переделов. В частности, обеспечат сырьем казахстанские производства и начнут осваивать новые месторождения. Также будут развивать промышленность и создадут пояс МСБ вокруг крупных предприятий. В 2029 году производство должно увеличится в 1,5 раза, инвестиции в основной капитал – до 19,8 трлн тенге.

Алишер Ашимов