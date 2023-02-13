Матч по хоккею прошел в с. Новоникольском в рамках зимних игр «Север»

В прошлые выходные в селе Новоникольском Кызылжарского района прошел турнир по хоккею с шайбой в рамках зимнего спортивного праздника «Север». Участие приняли спортсмены из 4 районов области.

На льду команды Кызылжарского и Уалихановского районов. Это уже не первая встреча двух сборных, поэтому все уязвимые места друг друга давно известны. Поначалу было сложно предугадать, кто одержит победу. Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу кызылжарцев.

МЕЙРБЕК КУСАИНОВ, игрок команды Уалихановского района:

— Сейчас счет 1:2. Соперники — очень сильная команда. Ребята выиграли несколько чемпионатов области. Глядя на них, можно сказать, что наш спорт развивается хорошо. Мы были чемпионами области в 2015 году.

Команда Кызылжарского района оказалась активнее. Они отправляют в ворота соперника ещё 3 точных броска и завершают матч. Счёт — 5:1. Следующими на лёд выходят игроки Айыртауского и Жамбылского районов.

ВЯЧЕСЛАВ ПОМОЗОВ, главный специалист отдела управления физической культуры и спорта СКО:

— Разбиты на 3 подгруппы команды: в Аккайынском районе, Кызылжарском и районе М.Жумабаева. Это были предварительные соревнования. Две лучшие команды из трёх выходят в финал, где встретятся с хозяевами — командой района им. Г.Мусрепова с 23 по 26 февраля текущего года.

Победителями этого этапа стали сборные Кызылжарского, Есильского и Аккайынского районов. Команды готовятся к финальной встрече.

Диана Салихова