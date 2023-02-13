Дважды сел за руль пьяным житель СКО

Дважды сел за руль нетрезвым 57-летний житель Мамлютского района. Первый инцидент произошел в середине января в Петропавловске. Мужчина получил 15 суток ареста, также его лишили права управления автомобилем на 7 лет. Проигнорировав решение суда, уже через два дня он вновь сел за руль. Оказалось, что и в этот раз был подшофе. Теперь ему грозит наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления. Всего с начала года задержаны 6 нетрезвых водителей, трое из них ранее уже были лишены прав.



Диана Салихова